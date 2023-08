Na carreira, o atacante também passou por Borussia Dortmund (ALE), RB Salzburg (AUT), Molde e Bryne, ambos da Noruega. No último, Haaland fez sua estreia como profissional com apenas 16 anos. Lá, ele passou em branco em 16 jogos. No Molde, o jogador balançou as redes 20 vezes em 50 jogos. Já no RB Salzbug, Haaland tem mais gols que jogos: são 29 em 27 partidas. No Borussia Dortmund, ele não ficou muito atrás: 86 gols em 89 jogos.