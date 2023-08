A situação de Rubiales explodiu após o título espanhol na Austrália. Em cena surpreendente, o chefe da RFEF abraçou as jogadoras e deu beijos no rosto de todas, mas com Jennifer Hermoso, o beijo foi na boca. A entidade organizou uma assembleia nesta sexta-feira e Luis se justificou, dizendo que não fez nada demais, que o beijo na camisa 10 foi consentido e que, de forma alguma, renunciará ao cargo.