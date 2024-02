Além do problema com a Justiça espanhola, o Barcelona ainda passa por um amplo colapso econômico. As dívidas com chegadas de jogadores alcançam dez dígitos (mais de 1 bilhão de reais), e para suprir alguns débitos com o Fair Play Financeiro, precisou fechar as portas da Barça TV. Perguntado sobre o funcionamento, Laporta voltou seus disparos contra o Real novamente.