Em jogo com brasileiros, Forest e Aston Villa se enfrentam pela Europa League

Nottingham Forest e Aston Villa se enfrentam nesta quinta-feira (30) pela partida de ida da semifinal da Europa League, no City Ground, em Nottingham (ING). Em busca de voltarem a conquistar um título europeu, as equipes inglesas contam com brasileiros no elenco, principalmente a equipe comandada por Vítor Pereira.

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O samba de Nottingham

Ao todo, seis brasileiros estão no elenco das duas equipes, sendo cinco no Nottingham Forest. Para a partida de ida, o zagueiro Murillo e o goleiro John serão desfalques por lesão. Mesmo sem eles, Jair, Morato e Igor Jesus estarão à disposição de Vítor Pereira para o duelo que pode recolocar o clube a uma final europeia pela primeira vez desde 1980, quando disputaram e venceram a Champions League

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Mesmo com concorrência na posição, um dos principais destaques da temporada do Forest é Igor Jesus. Em 46 partidas, o centroavante marcou 15 vezes, sendo sete pela Europa League, o que o coloca como artilheiro da competição. O brasileiro disputa posição com o neozelandês Chris Wood, que não vive um bom ano em relação a 2024-25, em que fez 20 gols, contra quatro na temporada atual.

Sem Murillo, o titular deverá ser Jair Cunha, ex-Botafogo e Santos, que jogou na vaga do compatriota após a lesão. Na dupla de zaga, o ex-São Paulo Morato é um dos mais cotados para começar entre os onze.

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Igor Jesus, ex-Botafogo, comemora gol pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Retorno ao Villa Park

No lado do Aston Villa, Douglas Luiz é o único brasileiro do elenco. O ex-Vasco é um dos jogadores mais identificados com a torcida dos Villans, após ter atuado por cinco temporadas pelo clube, entre 2019 a 2023.

Após deixar o Villa rumo à Juventus, o meia não conseguiu se firmar no futebol italiano e foi negociado por empréstimo com o Nottingham Forest e o retorno ao Aston Villa, que durará até o fim da temporada.

Com 218 jogos, 23 gols e 25 assistências, Douglas Luiz segue em busca de vencer o primeiro e, talvez, único título com a camisa do Aston Villa. Além do brasileiro, o clube treinado por Unai Emery conta com outros destaques, como o goleiro Dibu Martínez e o atacante Ollie Watkins, para conquistar o primeiro título europeu do clube desde 1982, quando venceram o Bayern de Munique na decisão da Champions League.

Douglas Luiz comemorando o gol marcado no duelo entre Aston Villa e Chelsea (Foto: Darren Staples/AFP)

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