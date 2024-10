Campeão europeu pelo Real Madrid revela depressão

Jogadores do Real Madrid comemoram título da Champions League de 2016-17 (Foto: AFP / Getty Images)







Publicada em 10/10/2024 - 09:38 • Madri (ESP)

Álvaro Morata, campeão europeu pelo Real Madrid e atualmente no Milan, fez uma revelação surpreendente em relação à sua carreira. O centroavante espanhol disse ter passado recentemente por uma depressão após problemas em sua vida conjugal, que o levaram a deixar a Espanha rumo ao futebol italiano.

- Quando você passa por momentos muito difíceis, depressão, ataques de pânico, não importa que trabalho você faça, que situação tenha na vida, você tem outra pessoa dentro de si, contra quem tem que lutar todos os dias e todas as noites. O melhor para mim era sair, não aguentei. Pedi ajuda no momento em que saiu do meu controle - afirmou o atacante.

Entre 2019 e 2024, Morata defendeu o Atlético de Madrid. Entretanto, sua passagem foi marcada por altos e baixos dentro do campo, o que gerava críticas fortes dos torcedores colchoneros. Na última edição da Champions, ficou marcado por perder um gol que poderia ter classificado a equipe de Diego Simeone às semifinais - na ocasião, o Atleti caiu para o Borussia Dortmund.

- Cada vez que saía com meus filhos sempre acontecia algum episódio, às vezes sem maldade, sobre alguma coisa de jogos anteriores. Eles não gostavam de ir às compras comigo ou fazer coisas que um pai faz com seus filhos, porque chegou um momento que me diziam tanta coisa na frente deles que me dava vergonha - contou Álvaro.

Apesar de conviver com os problemas extracampo, Morata conseguiu ser parte ativa da conquista da Espanha na Eurocopa de 2024, capitaneando a Fúria no tetracampeonato continental. O centroavante, em 2024-25, tem dois gols em cinco jogos pelo Milan, que ocupa a sexta posição do Campeonato Italiano.

Álvaro Morata foi campeão europeu pela Espanha e conquistou duas Champions pelo Real Madrid (Foto: DAVID RAMOS / POOL / AFP)

A temática da saúde mental dentro do futebol se tornou um grande debate nos últimos anos. Jogadores da Seleção Brasileira, como Richarlison e Danilo, também já afirmaram ter convivido com problemas psicológicos que afetaram suas carreiras no esporte.