De olho nos Jogos Olímpicos, Fifa tira do papel nova Copa do Mundo

A Fifa se prepara para organizar mais um torneio inédito, a partir do ano que vem. Vai além da nova Copa do Mundo de Clubes, que acontecerá de 15 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos, com 32 participantes. De olho no futuro dos Jogos Olímpicos, a entidade confirmou, semana passada, as Filipinas como sede da edição inaugural da Copa do Mundo Feminina de Futsal, em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte.

- Nós vínhamos esperando há alguns anos pela aprovação deste torneio, e a realização será um sonho se tornando realidade. Estou seguro de que a Copa do Mundo Feminina de Futsal será um torneio incrível - opinou o Diretor de Torneios da Fifa, o espanhol Jaime Yarza, em entrevista exclusiva ao Lance!

Além de desenvolver o esporte, o outro objetivo é igualdade de gênero nos campeonatos mundiais do futsal - condição obrigatória para que a Fifa tenha reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) o pleito para a inclusão do futsal e do futebol de areia no programa dos Jogos.

continua após a publicidade

Jaime Yarza lembrou que a inclusão do futsal no programa dos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires, em 2018, contemplou seleções no masculino e no feminino, com atletas de até 18 anos. Segundo o dirigente da Fifa, significou impulso decisivo para o desenvolvimento da categoria feminina. Na ocasião, o Brasil foi campeão no masculino; e Portugal conquistou a medalha de ouro feminina.

A nova competição da Fifa para o futsal será quadrienal e acontecerá em ano ímpar imediatamente posterior ao da versão masculina, que teve a décima edição encerrada no último domingo (6), no Uzbequistão, com o Brasil campeão pela sexta vez.

continua após a publicidade

As Filipinas foram escolhidas como sede da primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal pelo Conselho da Fifa. O órgão aprovou a disputa com 16 seleções das seis confederações continentais filiadas: Conmebol (América do Sul, com 3 vagas), AFC (Ásia, 3 vagas), CAF (África, 2 vagas), Concacaf (América do Norte, Central e Caribe, 2 vagas), Uefa (Europa, 4 vagas), OFC (Oceania, com 1 vaga, já garantida pela Nova Zelândia), além das Filipinas, como o país-sede.

O espanhol Jaime Yarza, diretor de Torneios da FIFA (Foto: Islom Ruziev/UFA/FIFA Divulgação)

A data exata da Copa do Mundo Feminina de Futsal ainda não está aprovada, mas foi definido pela Fifa o período de disputa entre os meses de novembro e dezembro de 2025.

- Estar nas Olimpíadas é um sonho que um dia se realizará. Mas não é o único. Estou seguro de que as federações (nacionais) vão aproveitar o benefício de a Fifa ter criado a Copa do Mundo Feminina de Futsal para aumentar o número de ligas nacionais pelo mundo. Isso terá um grande impacto no mundo do futsal. Não tenho dúvidas de que veremos grandes jogos nas Filipinas. Ainda não temos no feminino o nível de desenvolvimento do masculino, é verdade. Mas já existem muitas seleções com um nível elevado. Quem ainda não conhece vai ter uma surpresa, em 2025, com o nível de seleções femininas como as do Brasil, de Portugal e da Espanha - garantiu Yarza.

A seleção brasileira feminina de futsal vai jogar em casa a classificação para a Copa do Mundo da Fifa. A CBF garantiu a sede da próxima Copa América Feminina de Futsal, que será disputada de 22 a 30 de março do ano que vem, no Brasil. A cidade ainda será indicada pela CBF à Conmebol, organizadora da competição continental, que dará três vagas na competição mundial.

➡️ Amanhã: os bastidores das negociações entre a Fifa e o COI pelo futsal nos Jogos.