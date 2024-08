Campeão do mundo com a Argentina, Paulo Dybala acerta com novo clube

Dybala fez duas temporadas com a camisa da Roma. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 13:18 • Redação do Lance!

O meia-atacante Paulo Dybala, da Roma, está acertando a saída do futebol italiano. Aos 30 anos, o sul-americano deve fechar com o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita: o time do Oriente Médio tem conversas avançadas para anunciar o atleta, que tem contrato com clube da capital italiana até junho do ano que vem.

A informação foi inicialmente noticiada pelo jornalista Santi Aouna, do Foot Mercato, e confirmada por Fabrizio Romano. Os clubes buscam alcançar um denominador comum quanto ao valor pago pelo atleta, visto que a multa rescisória de Dybala, avaliada em 12 milhões de euros, expirou em julho. Entre Al-Qadsiah e Dybala, está tudo certo.

De acordo com o jornalista italiano, a negociação vive momento crucial: a Roma espera uma proposta oficial, que deve ser feita nas próximas horas. Se concretizado, o vínculo entre o jogador e o novo clube será de três anos.

Dybala realizou duas temporadas pela Roma: ao todo, foram 77 jogos, com 34 gols e 16 assistências. Em julho de 2022, ele deixou o status de ídolo na Juventus para assinar de graça com os Giallorossi.

O Al-Qadsiah, do outro lado, vive a expectativa de anunciar a primeira estrela de um ambicioso projeto. O time, que possui o pesado investimento da ARAMCO, estatal de petróleo da Arábia Saudita, subiu para a primeira divisão na temporada passada e já reforçou o elenco com nomes como Nacho Fernández, ex-Real Madrid e Pierre Aubameyang, ex-Borussia Dortmund e Chelsea. A equipe é comandado pelo espanhol Míchel.

