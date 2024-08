Campeão do mundo com a Argentina fecha com o River Plate

Jogador argentino é novo contratado do River Plate (Foto: MANAN VATSYAYANA/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 15:51 • Rio de Janeiro

O River Plate acerta transferência do lateral-esquerdo Marcos Acuña, que pertence ao Sevilla, da Espanha. O jogador será reforço do clube argentino, com contrato de duração de três anos e meio. O jogador viajará nesta segunda-feira (19) para Argentina, para revisão do contrato. A informação foi compartilhada pelo especialista de mercado da bola, Germán García Grova.

Aos 32 anos, Marcos Acuña foi campeão na Copa do Mundo em 2022, além de conquistar duas Copa América, de 2021 e 2024, com a Argentina. Pela camisa da seleção, o jogador teve um total de 59 jogos, com 6 passes para gol.

O Sevilla negociou o lateral-esquerdo como reforço para a temporada 2020/2021, com contrato até junho de 2025. Após cerca de 4 anos, Marcos Acuña participou de 149 jogos, além de somar 6 gols e 16 assistências, vestindo a camisa do clube espanhol.

Acuña é a terceira contratação do River Plate nesta janela de transferências. O clube já confirmou as contratações do técnico Gallardo e do lateral-direito Fabricio Bustos, transferido do Internacional.