Manchester City planeja aumento astronômico para afastar interesse do Real Madrid em Rodri

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 15:30 • Redação do Lance!

A diretoria do Manchester City busca dar um grande passo para garantir a permanência de um dos astros do time. De acordo com apuração do portal inglês The Sun, o clube deve dobrar o salário de Rodri para evitar uma futura investida do Real Madrid, maior predador do mercado de transferências europeu.

Rodri é considerado intocável no elenco do Manchester City. Engrenagem do elenco de Pep Guardiola, o jogador tem vivido os anos de auge na carreira: além de empilhar títulos na Inglaterra, ele foi eleito melhor jogador e campeão da Eurocopa 2024, pela Espanha. A avaliação interna é de que o volante merece ser recompensado pela contribuição no time.

Na temporada passada, Rodri fez nove gols e deu 13 assistências em 50 partidas. Já em 2022-23, o espanhol contribuiu com o gol mais importante da história dos Cityzens, na vitória por 1 a 0 que rendeu o primeiro título de Champions League da história do clube.

Com contrato até 2027, Rodri deve ter seu salário aumentado para 440 mil euros (aproximadamente R$ 2,6 milhões) por semana. O volante é nascido em Madrid e teve passagem na base do Atlético, rival merengue. Apesar da precaução inglesa com o interesse, Rodri nunca deu sinais de que gostaria de retornar à capital espanhola.

A intenção, entretanto, passar por um fator crucial: Kevin de Bruyne precisará reajustar seu salário. Segundo o veículo, a ideia é que o belga receba um valor menor como base, mas amplie bonificações. Alvo do interesse saudita, De Bruyne ainda tem o futuro incerto na equipe.

