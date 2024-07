Jogadores da Espanha celebram título da Eurocopa (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 14:14 • Madri (ESP)

Álvaro Morata, capitão da Espanha na conquista da Eurocopa, está próximo de ser anunciado como reforço do Milan. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os italianos pagarão cerca de 13 milhões de euros (R$ 77 milhões na cotação atual) para contratar o centroavante junto ao Atlético de Madrid.

O vínculo deve ter duração de quatro anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2028. Os exames médicos devem ser realizados nesta semana, já que o jogador voltou ao seu país para celebrar o título continental.

A compra, porém, abalou os bastidores do Atleti. Enrique Cerezo, presidente do clube, afirmou à imprensa espanhola que não sabia da decisão do atacante, e que sua continuidade em Majadahonda era tratada como certa.

- Parece que ele vai sair realmente, segundo a imprensa. Ele falou para nós que ficaria no clube, e agora disse que vai embora. Não tem problema, mas Morata é um grande jogador e grande pessoa. Se ele quiser ir, ninguém vai impedir. Nem ele, nem o Atlético - afirmou o diretor.

Com a camisa do Atlético, Morata marcou 58 gols e deu 14 assistências em 154 jogos. Na última temporada, fez grande primeira metade, mas caiu de produção e saiu como vilão ao perder chance clara na eliminação diante do Borussia Dortmund, nas quartas de final da Champions League.