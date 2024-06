Messi na Copa América ou Cristiano Ronaldo na Eurocopa? Jornalista crava quem é maior

Cristiano Ronaldo e Messi (Foto: Ben Stansall/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 07:38 • Rio de Janeiro

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo caminham para cada vez mais perto da aposentadoria. Os dois dificilmente se enfrentarão novamente, porém as comparações não param. Dessa vez, no meio da Eurocopa 2024 e da Copa América 2024, o jornalista Bruno Formiga promoveu a discussão sobre quem é maior em cada competição.

Em vídeo, o apresentador apresentou diversos recordes e estatísticas de Leo e Ronaldo nas competições. O jornalista construiu assim sua base de argumentação, levando em conta também o tamanho das competições e das seleções de Portugal e Argentina.

- A história do Cristiano com a Euro é mais bonita que a do Messi com a Copa América. Por mais que o drama de ter demorado a ganhar tenha dado ao Messi assim, calma, você tem que ganhar alguma coisa, mas virou quase que um prêmio de, cara, ganha alguma coisa aí pela seleção, pelo amor de Deus. O Cristiano ganhou basicamente o que era possível, né, com a seleção, que é ganhar Euro, que de novo, a Euro pra Portugal é a Copa do Mundo. Talvez hoje nem seja mais, porque Portugal tá brigando firme toda hora por tudo aí. Mas o Cristiano, pelos números, pelo tamanho, pela dificuldade, a história dele com a Euro, ela é mais marcante do que a do Messi com a Copa América.