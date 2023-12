Nesta quinta-feira (21), às 15h (horário de Brasília), a Real Sociedad visita o Cádiz no Nuevo Mirandilla, na região da Andaluzia (ESP), em jogo válido pela 18ª rodada de La Liga. Os Txuri-urdin estão na zona de classificação para a Conference League, em sexto, mas miram a briga pela Champions. Já os Piratas são os primeiros fora da zona de rebaixamento, com um ponto a mais em relação ao Celta, e necessitam vencer para fugir do descenso. O jogo terá transmissão do Star+.