Bayern sofre primeira derrota na Bundesliga e quebra sequência invicta; veja reações

O Bayern de Munique foi derrotado pelo Mainz, neste sábado (14), pela 14ª rodada da Bundesliga. O Mainz, que abriu o placar aos 40 do primeiro tempo, manteve a vantagem e ampliou para 2 a 1. O confronto na Mewa Arena marcou a primeira derrota do Bayern na temporada de 2024/25 na Bundesliga.

A equipe de Vincent Kompany vinha com a sequência de 13 jogos sem perder no Campeonato Alemão, sendo 10 vitórias e 3 empates. O resultado e a partida abaixo do nível do Bayern levaram os torcedores a loucura nas redes sociais.

Como foi a partida entre Mainz 05 x Bayern de Munique

O início do primeiro tempo foi apático para ambos os lados e foi marcado por uma série de erros da equipe do Bayern de Munique, que apesar de manter boa posse de bola e o controle do jogo, chegou poucas vezes próximo ao gol. Os donos casa, por sua vez, não desperdiçaram a chance e avançaram o ataque. Lee Jae-sung aproveitou o erro de domínio da zaga adversária e abriu o placar para o Mainz aos 41 minutos do primeiro tempo.

O segundo tempo foi controlado pelo Mainz, que não demorou para ampliar a vantagem com o segundo gol de Lee, aos 60 minutos da partida. O líder da Bundesliga permaneceu sem muita presença no jogo e não conseguia implementar o ataque. Leroy Sané diminuiu a diferença para o Bayern, mas não foi o suficiente para evitar a primeira derrota da equipe na temporada alemã.

Lee Jae-Sung foi o autor dos dois gols do Mainz sobre o Bayern de Munique (Photo by Daniel ROLAND / AFP)

O que vem por aí?

Com a derrota, o Bayern permanece na liderança, mas diminui a vantagem para quatro pontos de diferença do segundo colocado - o Bayer Leverkusen venceu na rodada. Na próxima sexta-feira (20), o líder encara o RB Leipzig. Pelo outro lado, o Mainz irá visitar o Eintracht no sábado (21), ambos os jogos são válidos pela 15ª rodada da Bundesliga.