O QUE VEM POR AÍ?

Dona de uma campanha sólida, a Suécia venceu todos os seus jogos na fase de grupos. Com 100% de aproveitamento, as suecas superaram a África do Sul por 2 a 1, golearam a Itália por 5 a 0 e despacharam a Argentina por 2 a 0. Por sua vez, os EUA não vivem o melhor momento e avançaram para as oitavas de final no sufoco.