- O que vou te dizer é forte. Eu disse a ele que ele era a pessoa mais traiçoeira que já conheci no mundo do futebol e ele me atacou. Ele veio em minha direção, me agarrou pelo pescoço, nos afastamos e eles tiveram que nos separar completamente. Como você entenderá, depois disso, eu não quis continuar lá em hipótese alguma. E embora me arrependesse, porque tinha uma relação muito boa com os meus companheiros e os torcedores me tratavam muito bem, não me podia sentir bem num clube onde o diretor desportivo me agride e ninguém fala nem se desculpa. Não por causa da agressão, não por causa de todas as mentiras que ele estava vazando. Então eu perdoei meu contrato e fui embora - disse Isco na época.