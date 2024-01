Com o resultado, os Gunners ultrapassaram o Aston Villa e saltaram para a terceira colocação com mesmo número de pontos do vice-líder Manchester City, mas com saldo menor e um jogo a mais. Já os Eagles, com a derrota, estacionaram em 14º, com 21 pontos, cinco a mais em relação ao Luton Town, que abre a zona de rebaixamento.