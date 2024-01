No primeiro jogo do dia, Cabo Verde não tomou conhecimento de Moçambique e conquistou a vitória por 3 a 0. Bebé abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 32 minutos. Já depois do intervalo, Ryan Mendes, aos 6'/2ºT, e Kevin Pina, aos 24'/2ºT, confirmaram o trifunfo dos caboverdianos, que garantiram a classificação e a liderança do Grupo B.