Neste sábado (20), às 16h45 (horário de Brasília), o Paris Saint-Germain visita o Orléans no Stade de la Source, na região de Loiret (FRA), em jogo válido pela segunda rodada da Copa da França. Na fase anterior, os parisientes deram show e fizeram 9 a 0 no modesto Revel; os donos da casa, por outro lado, passaram ainda pelas fases preliminares, superando Lavernose, Ajaccio e Nîmes no caminho.