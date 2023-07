O jogador jogou no Sub-20 do RB Bragantino e foi transferido para o RB Salzburg, da Alemanha, foi emprestado para outros quatro clubes até chegar à Fiorentina, da Itália. Por lá, foram 110 jogos e apenas uma assistência. Agora na Premier League, principal liga da Europa, o brasileiro destacou a conquista, em entrevista ao Brighton.



