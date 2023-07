Revelado pelo Corinthians, o atacante Malcom pode deixar o Zenit, da Rússia, clube que defende atualmente. O jogador é alvo do Al Hilal, da Arábia Saudita, equipe que está disposta a pagar 50 milhões de euros (R$ 267 milhões, na cotação atual) pelo jogador. Caso a venda for confirmada, o Time do Povo pode receber mais de 1 milhão de euros por conta do mecanismo de solidariedade.