Bremer, da Juventus, toma decisão sobre futuro na Europa

(Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 13:56 • Rio de Janeiro

Zagueiro da Juventus e Seleção Brasileira, Bremer tomou a decisão sobre seu futuro na Europa. O clube italiano anunciou, nesta segunda-feira (5), a renovação de contrato com o defensor de 27 anos, com novo vínculo indo até 30 de junho de 2029.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Bremer disputou até hoje 83 jogos pela Velha Senhora, todos eles como titular. Ele é o jogador com o maior número de partidas como titular nas duas últimas temporadas (83), assim como Danilo.

- Olá, Bianconeri (torcedores da Juventus)! Estou muito feliz com a minha renovação. Não vejo a hora de revê-los no estádio! Força, Juve, sempre! - declarou Bremer, nas redes sociais do clube.

➡️ Ex-Botafogo, Lucas Perri dá assistência impressionante pelo Lyon; veja vídeo

Um dos grandes destaques da posição no país, Bremer esteve na seleção da temporada do Calcio nas últimas duas edições, na primeira vez, ele ainda atuava no Torino. Em 2023/24, Bremer lidera a Juventus em cortes por jogo (4.1) na Serie A, além de estar presente no topo das estatísticas defensivas do time na temporada.

Após o término dos amistostos de pré-temporada, o clube italiano estreia oficialmente na temporada 2024/25 no dia 19 de agosto, contra o Como, recém-promovido para a Série A, no comando do espanhol Cesc Fàbregas.