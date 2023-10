Em 2023-24, o meio-campista tem 254 minutos atuando pelo time grego, sendo quatro partidas (duas como titular e duas vindo do banco de reservas). Porém, ainda não chegou a registrar participações em gols. As quatro oportunidades recebidas foram pelo Campeonato Grego; pela fase de grupos da Europa League, viu o confronto com o Freiburg do banco de reservas e, contra o Backa Topola, nem sequer foi relacionado.