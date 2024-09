Brasileiros dão show em vitória do Al-Hilal, que reassume a liderança do Sauditão

Malcom comemora gol pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 17:01 • Buraidah (SAU)

Com gols de Malcom e Renan Lodi, o Al-Hilal bateu o Al-Kholood por 4 a 2 em jogo pela quinta rodada da Saudi Pro League. A equipe de Jorge Jesus construiu o resultado ainda no primeiro tempo e, apesar de sofrer dois gols no segundo tempo, não teve grandes dificuldades para manter o resultado. Com o triunfo, a equipe retomou a liderança na tabela, com cinco vitórias em cinco partidas.

Al-Kholood 2x4 Al-Hilal: como foi o jogo?

Apesar do placar elástico, o Al-Hilal não apresentou a postura ofensiva desde os minutos iniciais. Na verdade, a goleada foi construída a partir da segunda metade da etapa inicial, quando o zagueiro Koulibaly abriu a contagem para os visitantes aos 38 minutos. Cinco minutos depois, Malcom fez um golaço para ampliar o placar: ele cortou o a marcação e bateu sem chances para Marcelo Grohe, goleiro ex-Grêmio.

Os outros dois gols foram marcados por Al-Bulayhi, após passe de Milinkovic-Savic, e Renan Lodi, que apareceu como elemento surpresa na grande área e bateu cruzado depois de receber de Al-Dawsari, garçom da partida com duas assistências.

Com o resultado construído, o Al-Hilal buscou administrar a vantagem, mas relaxou a marcacção e acabou sofrendo dois gols, com Al-Hammami e Troost-Ekong.

Jorge Jesus no comando do Al-Hilal (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

O que vem pela frente?

O resultado fez o Al-Hilal chegar aos 15 pontos e retomar a liderança do Al-Ittihad, que tem três pontos a menos. O próximo jogo da equipe de Jorge Jesus será contra o Shorta, do Iraque, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Ásia.

✅ FICHA TÉCNICA

AL-KHOLOOD x AL-HILAL

5ª RODADA - SAUDI PRO LEAGUE

🗓️ Data e horário: 28/09/2024, às 15h (de Brasília)

📍 Local: King Abdullah Sports City, em Buraidah (SAU)

🥅 Gols: Koulibaly (38'/1°T), Malcom (33'/1ºT), Al-Bulayhi (48'/1ºT) e Renan Lodi (3'/2ºT) (HIL); Al-Hammami (26'/2°T) e W. Troost-Ekong (43'/2ºT) (KHO)

🟨 Cartões amarelos: N. Al-Dawsari e Bono (HIL); N'Doram e Al-Safri (KHO)

⚽ ESCALAÇÕES

AL-KHOLOOD (Técnico: Paulo Duarte)

M. Grohe; Al-Hawsasi (Al-Asmari), Troost-Ekong, Gyomber, Al-Shamrani; N'Doram (Al-Hammami), Dieng; Maolida (Sawan), Al-Safri (Asiri), Collardo (Jahfali) e Muleka

AL-HILAL (Técnico: Jorge Jesus)

Bono, João Cancelo (Yami), Koulibaly, Al-Bulayhi (Al-Tambakti) (K. Al-Dawsari), Renan Lodi; N. Al-Dawsari (Kanno), Milinkovic-Savi, Marcos Leonardo (Al-Qahtani), Malcom e S. Al-Dawsari; Mitrovic

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anastasios Sidiropoulos (GRE)