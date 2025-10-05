Brasileiro na Arábia Saudita entra na mira de clube espanhol
Jogador tem contrato com o Al-Ahli até 2027
O zagueiro brasileiro Roger Ibañez, que está no Al-Ahli, da Arábia Saudita, entrou na mira do Valencia, da Espanha. Segundo o jornalista Rudy Galetti, o clube considera se movimentar pelo defensor na janela de transferências de janeiro, embora não descarte deixar a negociação para a próxima temporada.
Atual CEO do Valencia, Ron Gourlay conhece Ibañez pelo período em que trabalhou ao lado do brasileiro no Al-Ahli entre janeiro de 2024 e abril de 2025. No entanto, a contratação do zagueiro não será uma missão das mais simples para o clube espanhol.
Aos 26 anos, Ibañez é uma das principais lideranças do Al-Ahli, além de ter contrato com o clube saudita até junho de 2027. O atleta foi um dos pilares na conquista da Champions League da Ásia na última temporada e da Supercopa Saudita, inclusive com gol na final diante do Al-Nassr, neste ano.
Nesse início de ano, o Valencia é um dos clubes que mais sofre defensivamente e vê Ibañez como uma solução para os problemas. A equipe tem a segunda pior defesa da La Liga com 14 gols sofridos em oito partidas.
Alvo do Valencia, Ibañez tem passagem pela Europa
Embora esteja na Arábia Saudita há mais de dois anos, Roger Ibañez acumula passagem pelo futebol italiano. Entre 2019 e 2023, o brasileiro vestiu as camisas da Atalanta e da Roma.
