Brasileiro ex-Botafogo projeta mata-mata da Europa League: ‘O objetivo é classificar’

Luis Phelipe em ação pelo Steaua Bucareste (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 03:45 • Rio de Janeiro

O brasileiro Luis Phelipe, atualmente no Steaua Bucareste, estará em ação nesta quinta-feira (29). A equipe da Romênia enfrenta o LASK Linz, da Áustria, em seus domínios, e precisa de uma vitória simples para avançar à fase de grupos da Europa League.

Em entrevista ao Lance!, o atacante se mostrou animado para o confronto, e deixou claro qual é a meta dos romenos na competição.

- Vamos ter um jogo importante nessa quinta. Nosso primeiro objetivo é se classificar e disputar uma liga europeia, atingindo o máximo de jogos possíveis - afirmou o atleta.

Luis, revelado nas categorias de base do Bragantino, já havia passado por experiências anteriores na Áustria e na Suíça, além de passar por clubes como Atlético-GO, Botafogo, Paysandu e Náutico.

Em julho de 2023, o atacante chegou à Romênia para defender o Iasi, e se destacou na temporada, fazendo bons jogos e sendo parte da campanha de fuga do rebaixamento no Campeonato Romeno. O bom desempenho chamou a atenção do Steaua - campeão nacional -, e o jogador chega com bom status para uma nova jornada no país.

- O processo de adaptação aqui na Romênia foi rápido por eu já ter jogado na Áustria em 2019-20. Acho que isso ajudou. Se aparecer uma oportunidade boa, claro que não descartaria voltar ao Brasil. Temos um campeonato longo e com grandes times de alto nível, mas o objetivo é sempre me manter na Europa - ressaltou Luis Phelipe.

Luis Phelipe em ação pelo Steaua Bucareste, que disputa a Europa League (Foto: Reprodução/Instagram)

O duelo entre Steaua Bucareste e LASK Linz acontece nesta quinta-feira (29), a partir das 15h30 (horário de Brasília). O Lance!, a nova casa das competições europeias, transmite outras três partidas. Veja abaixo:

⚽ Ajax-HOL x Jagiellonia Bialystok-POL - 15h - Europa League (ida: 4x1)

⚽ Shamrock Rovers-IRL x PAOK-GRE - 16h - Europa League (ida: 0x4)

⚽ Puskás Akadémia-HUN x Fiorentina-ITA - 16h - Conference League (ida: 3x3)