Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 15:30 • Manchester (ING)

Em clássico na Premier League, Manchester United e Chelsea empataram em 1 a 1 no Old Trafford, em jogo válido pela 10ª rodada da competição. Bruno Fernandes, de pênalti, inaugurou o marcador já na segunda etapa, mas quatro minutos depois, Moisés Caicedo deixou tudo igual com um golaço a favor dos Blues.

O resultado, porém, não foi bom para nenhum dos times. Os comandados de Ruud van Nistelrooy, interino até o dia 11 - Rúben Amorim assumirá o United -, estacionaram em 13º, com 12 pontos, enquanto a equipe de Enzo Maresca foi para quarto, mas perdeu a chance de passar o Forest e assumir a terceira posição.

⚽ COMO FOI O JOGO?

A primeira etapa foi de poucas emoções. Um duelo tático extremamente estudado e travado fez com que poucas chances fossem criadas. Ainda assim, os dois times acertaram a trave: de cabeça, Madueke parou no poste esquerdo, enquanto Rashford, sem deixar a bola cair após cruzamento na segunda trave, emendou na barra superior.

O segundo tempo também parecia ir pelo mesmo caminho, mas teve cinco minutos de emoção. Primeiro, Hojlund foi derrubado pelo goleiro Sánchez na área, e Bruno Fernandes converteu a penalidade deslocando o espanhol aos 25'. Quatro minutos depois, Caicedo aproveitou rebote de escanteio e emendou de primeira, no canto de Onana, que nada pôde fazer. O restante do jogo virou uma espécie de trocação, mas não houve chances claras nem aproveitamento dos espaços, e a igualdade persistiu no placar.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester United 1x1 Chelsea

10ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 3 de novembro de 2024, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

🕴️ Arbitragem: Robert Jones (árbitro); Lee Betts e Neil Davies (auxiliares); Tom Bramall (quarto árbitro); Michael Salisbury e Nick Hopton (VAR)



🥅 Gols: Bruno Fernandes (MUN - 25' 2T); Moisés Caicedo (CHE - 29' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Diogo Dalot, Manuel Ugarte, Marcus Rashford, Casemiro, Lisandro Martínez e Amad Diallo (MUN); Nicolas Jackson (CHE)

🟥 Cartões vermelhos: -



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruud van Nistelrooy)

André Onana; Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez e Noussair Mazraoui; Casemiro, Manuel Ugarte (Victor Lindelöf) e Bruno Fernandes; Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund (Joshua Zirkzee) e Marcus Rashford (Amad Diallo)



CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Malo Gusto (Marc Cucurella), Wesley Fofana, Levi Colwill e Reece James; Moisés Caicedo e Roméo Lavia (Enzo Fernández); Noni Madueke (Mykhailo Mudryk), Cole Palmer e Pedro Neto; Nicolas Jackson

Casemiro divide bola com Lavia em duelo entre Manchester United e Chelsea, pela Premier League (Foto: Paul Ellis / AFP)