Destaque na temporada 2022/2023 pela sua temporada de estreia na Romênia, onde realizou seu ano mais ativo profissionalmente com 35 jogos, o volante Jair Tavares encerrou a pré-temporada junto ao FC Petrolul. Já neste final de semana, sua equipe tem pela frente o primeiro compromisso de 2023/2024 pela Liga Romena. O jogador falou sobre a expectativa para mais uma temporada no futebol europeu, sendo seu oitavo ano seguido no continente.