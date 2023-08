INÍCIO SEM BRILHO

A equipe do Bournemouth vem passando por dificuldades nesse comecinho de 2023-24. A estreia na Premier League acabou terminando em empate com o West Ham, buscando o gol da igualdade no finalzinho com a referência Dominic Solanke. Na rodada seguinte, o time de Andoni Iraola chegou a abrir o placar contra o Liverpool em pleno Anfield Road com Semenyo, mas gols de Díaz, Salah e Diogo Jota viraram o confronto para os Reds. O raio-x traz esperança: na última temporada, os Cherries bateram o Tottenham fora de casa por 3 a 2, com gol de Dango Ouattara já aos 50 minutos da segunda etapa.