Bournemouth empata com o City e dá título da Premier League ao Arsenal
Arsenal volta a conquistar a liga após mais de 20 anos
O Bournemouth empata com o Manchester City por 1 a 1 nesta terça-feira (19), no Vitality Stadium. O resultado garantiu o título da Premier League com uma rodada de antecedência para o Arsenal. Os gols foram de Kroupi na primeira etapa e Haaland empatou no último minuto para o City. Com o empate, o time de Rayan segue invicto nas partidas em que o brasileiro entrou em campo.
No primeiro tempo, em um início com poucas chances, o City chegou a balançar as redes com Semenyo, mas o atacante estava em posição irregular. Poucos minutos depois, em uma jogada de Tavernier, o jogador achou Evanilson sozinho na pequena área, mas o brasileiro chutou por cima do gol, perdendo uma grande chance. Os Citizens tiveram mais uma boa chance em um escanteio que, depois de um bate-rebate na pequena área, acabou em um forte chute de Haaland em cima do camisa 9 do time da casa, salvando o que seria o primeiro gol do jogo. Aos 38 minutos, Truffert achou Kroupi na entrada da grande área e o meia acertou um grande chute, abrindo o placar para o Bournemouth, na última ação da primeira etapa.
No segundo tempo, o confronto já voltou agitado. No primeiro minuto, Haaland deixou O'Reilly cara a cara com Petrovic, que fez uma grande defesa, salvando o time da casa no início da etapa final. Na sequência, Evanilson teve uma boa chance e levou perigo ao gol de Donnarumma, que defendeu o chute do brasileiro. Minutos depois, o brasileiro que chegou com perigo foi o jovem recém-convocado para a Copa do Mundo, Rayan, que recebeu na direita, acertou um forte chute, que acabou parando no goleiro italiano. Na reta final, ainda deu tempo para mais uma grande chance do Bournemouth; Brooks saiu cara a cara e acertou a trave de Petrovic. O City lutou até o final, e Haaland, no último lance, conseguiu o empate com um belo gol, mas não sobrou tempo para uma reação dos Citizens, que precisavam da vitória para se manterem vivos na disputa da Premier League.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
No primeiro lance da segunda etapa, Haaland achou O'Reilly dentro da área. O lateral ficou cara a cara com o goleiro Petrovic, que fez uma grande defesa, evitando o gol do City. Essa chance poderia mudar o rumo da partida, deixando o time vivo na disputa do título.
Deu aula 🏅
Nome da partida, Kroupi foi o grande jogador do duelo, autor do gol que mudou o rumo do confronto. Apesar do empate no final do jogo, o gol do francês mudou o ritmo do jogo, e evitou o triunfo do Manchester City.
Ficou abaixo 📉
O lateral do City, O'Reilly, deixou a desejar no duelo decisivo contra o Bournemouth. O jogador foi protagonista do lance que poderia ter mudado o rumo da partida para o Manchester City. No primeiro lance do segundo tempo, o inglês perdeu um gol cara a cara com o goleiro.
✅ Ficha técnica
Bournemouth 🆚 Manchester City
Premier League – 37ª rodada
📆 Data e horário: terça-feira, 19 de maio de 2026, às 15h30 (de Brasília).
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth.
🥅 Gols: Kroupi, 38'/1°T (1-0), Haaland, 50'/2°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: - Adams, 36'/1°T, James Hill, 14'/2°T, Kluivert, 48'/2°T, Truffert, 51'/2°T (BOU) - Rodri, 48'/2°T, Donnarumma, 52'/2°T (MCI)
🟥 Cartões vermelhos: -
🔴 Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Smith (Cook), James Hill, Senesi e Truffert; Adams, Scott e Tavernier; Kroupi (Kluivert), Rayan (Brooks) e Evanilson (Unal).
🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)
Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Kovacic (Phil Foden), Rodri e Bernardo Silva (Cherki); Semenyo (Savinho) e Doku (Marmoush); Haaland.
