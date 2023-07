- Mal posso esperar para finalmente me juntar à equipe e vestir a camisa do BVB. As conversas com os dirigentes do Borussia Dortmund foram excelentes e me mostraram o quão ambicioso o clube quer ser nos próximos anos. Gostaria de fazer minha parte para garantir que o BVB alcance seus objetivos e que tenha todos os motivos para comemorar algo especial com seus torcedores novamente o mais rápido possível - disse, ao site oficial do clube.