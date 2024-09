Equador vence o Peru, em casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 20:05 • Quito (EQU)

Equador venceu por 1 a 0 o Peru, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU). O jogo foi válido pela 8ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. O gol da partida foi marcado pelo atacante Valencia, aos oito minutos do segundo tempo.

Como foi o primeiro tempo?

Durante a primeira etapa, o Equador se mostrou uma equipe muito propositiva, buscando o gol há todo momento. Por outro lado, os peruanos fizeram de tudo para paralisar a partida - fosse com entradas fortes ou com reclamações excessivas.

A principal arma da equipe equatoriana foram os chutes de fora da área. No entanto, a "La Tricolor" pecou na execução dos cruzamentos. Outro detalhe que chamou a atenção, foi a ansiedade do time em tentar definir com rapidez as jogadas, causando alguns erros de passes "infantis".

O destaque nos 45 minutos iniciais, foi o goleiro Gallese. O camisa número 1 do Peru, fez algumas defesas importantes. A principal delas foi na cabeçada do lateral Preciado, de dentro da pequena área.

Como foi o segundo tempo?

A segunda etapa começou do jeito que terminou a primeira - com o Equador no ataque. Com isso, aos oito minutos, a equipe equatoriana conseguiu abrir o placar com o Valencia. O atacante cabeceou forte, aproveitando o cruzamento de Alan Franco.

Mesmo com a desvantagem no placar, o Peru não conseguiu criar jogadas e levar perigo ao gol do goleiro Galindez.

Após as mexidas no ataque equatoriano, a equipe conseguiu manter o ritmo e continuou levando perigo ao gol peruano. No entanto, os equatorianos não conseguiram ampliar o placar e a partida terminou em 1 a 0 para o Equador.

Tabela

No momento em que terminou o confronto, o Equador pulou para a quarta colocação, com nove pontos, enquanto o Peru permanece na última colocação das Eliminatórias, com nenhum ponto conquistado. Vale lembrar que, dependendo dos resultados de Venezuela x Uruguai e Paraguai x Brasil, o Equador pode terminar a rodada em outra colocação na tabela.

E AGORA?

O Equador enfrenta o Paraguai, no dia 10 de outubro, às 18h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), Quito - Equador, pela 9ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026.

O Peru enfrenta o Uruguai, no dia 10 de outubro, às 22h30 (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, Lima - Peru, pela 9ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026.

✅ FICHA TÉCNICA

EQUADOR 1 X 0 PERU

ELIMINATÓRIAS DA COPA - 8ª RODADA

📍 Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), Quito - Equador;

🚩Arbitragem: Andrés Rojas (COL), auxiliado por Alexander Guzmán (COL) e David Fuentes (COL);

🖥️ VAR: Jhon Perdomo (COL);

🟨 Cartão Amarelo: Páez (EQU); López, Cartagena, Advíncula e Santamaría (PER);

⚽ Gol: 53' Valencia.

(Foto: Equador se mantém na zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026 Rodrigo BUENDIA / AFP)

EQUADOR (Técnico: Sergio Beccacece)

Galindez; Félix Torres, Pacho e Hincapié; Alan Franco, Ángelo Preciado, Moisés Caicedo e Estupiñán; Kevin Páez (Pedro Vite), Mercado (Yeboah) e Enner Valencia (Kevin Rodríguez).

PERU (Técnico: Jorge Fossatti)

Gallese; Miguel Araújo, Santamaría (Zambrano) e Callens; Tapia, Cartagena (Archimbaud), Marcos López, Peña (Quispe) e Advíncula (Sonne); Gianluca Lapadula e Álex Valera (Ormeño).