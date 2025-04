Bolívar x Sporting Cristal: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo BOL SCR LIBERTADORES Segunda rodada - Fase de Grupos Data e Hora quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia Árbitro Onde assistir

Bolívar e Sporting Cristal se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. O confronto é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores e terá a transmissão do Paramount+ (streaming).

As equipes estão no Grupo G da tabela do torneio continental e ainda não pontuaram. Na primeira rodada, o Bolívar perdeu para o Cerro Porteño, por 4 a 2, enquanto o Sporting Cristal foi derrotado pelo Palmeiras, por 3 a 2.

Sporting Cristal (Foto: Arquivo Sporting Cristal)

✅ FICHA TÉCNICA

BOLÍVAR X SPORTING CRISTAL

2ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES



🗓️ Data e horário: quarta-feira, 9 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia;

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOLÍVAR (Técnico: Flavio Robatto): Federico Lanzillota, Jairo Quinteros, Rubén Ramírez, Ervin Vaca, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Robson Tomé, Carlos Melgar, Escleizon Freita, Jhon Velásquez, Dorny Romero.

continua após a publicidade

SPORTING CRISTAL (Técnico: Guillermo Farré): Alejandro Duarte, Jhilmar Lora, Flavio Alcedo, Alejandro Posito, Leonardo Diaz, Christofer Gonzáles, Ian Wisdom, Catriel Cabellos, Axel Cabellos, Misael Sosa, Jostin Alarcon.