André Jardine projeta clássico na Concachampions e traça objetivo do América

A madrugada desta quarta-feira (9) trará grandes emoções a quem acompanha o futebol mexicano. Isso porque às 00h30 (horário de Brasília), o América, treinado pelo brasileiro André Jardine, enfrenta o arquirrival Cruz Azul, reeditando a final da Liga MX passada, no jogo de volta das quartas de final da Concachampions - competição equivalente à Libertadores na América do Norte.

Na ida, com mando americanista, o duelo terminou empatado em 0 a 0. Como os gols fora de casa contam como critério de desempate, a equipe de Jardine agora se vê em ligeira vantagem por poder se classificar em caso de qualquer empate com gols no segundo jogo.

Quando chegou ao América, em junho de 2023, o treinador brasileiro via o clube conviver com um incômodo jejum de cinco anos sem ser campeão mexicano. Logo em seu primeiro campeonato, o Apertura 23, Jardine acabou com a fila e comemorou o título nacional, inaugurando uma dinastia no país.

Desde então, o América já conquistou outros cinco troféus, incluindo mais dois Campeonatos Mexicanos, feito que já alçou o brasileiro ao posto de técnico mais vencedor dos 108 anos de história do clube.

Atual líder da Liga MX, em que disputa um tetracampeonato inédito em sua história, o América também aposta em André Jardine para romper um jejum de nove anos sem aquele que é considerado o título mais importante de seu continente: a Concachampions.

Com sete conquistas em sua galeria, os americanistas ainda são os maiores campeões da competição e procuram voltar a ganhá-la para estenderem sua soberania continental. Na atual edição, o time da capital mexicana já deu um sinal de seu poderio ao eliminar o rival Chivas com uma vitória por 4 a 0, nas oitavas de final.

- A goleada sobre o Chivas foi ótima, mas ficou no passado. Agora disputamos com o Cruz Azul, que tem sido um dos nossos mais duros adversários nesses últimos tempos, e precisamos estar no nosso melhor para sairmos classificados - destacou André Jardine.

- Assim como era incomum ver o América passar cinco anos sem ser campeão mexicano quando cheguei, sei que é muito incômodo que o clube esteja há nove anos sem ganhar uma Concachampions. Romper mais esse tabu também é um grande objetivo para nós - concluiu o treinador, que em março completou 100 jogos oficiais no comando da equipe.

Além do confronto entre os atuais campeões e vice da Liga Mexicana, as quartas de finais que definem os semifinalistas entre hoje e amanhã ainda têm Inter Miami x Los Angeles FC, Tigres x Los Angeles Galaxy, além de Pumas x Vancouver Whitecaps.