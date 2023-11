Karim Benzema colocou o jogo no 'bolso' e decidiu com três gols, sendo o primeiro de pênalti, aos 38 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Abha empatou com Ekambi, mas o brasileiro Igor Coronado ampliou para a equipe amarela e preta.



+ Brasileiro dá assistência, e Al-Hilal vence Al Taawoun pelo Campeonato Saudita