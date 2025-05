Karim Benzema encerrou sua primeira temporada no futebol saudita com mais uma atuação decisiva e novo troféu. O craque francês foi o nome do jogo na vitória do Al Ittihad por 3 a 1 sobre o Al Qadsiah, neste fim de semana, na final da Copa da Arábia Saudita, tradicional competição do país. Benzema marcou dois gols, acertou uma bola na trave e ainda sofreu um pênalti que foi posteriormente anulado pelo VAR.

O Al Qadsiah começou bem a partida e teve as primeiras chances, mas o time comandado por Laurent Blanc equilibrou rapidamente o jogo, com destaque para Diaby. Aos 30 minutos, uma possível penalidade por mão de Nacho foi descartada após revisão do VAR. Pouco depois, Benzema abriu o placar, anotando seu 24º gol na temporada.

Benzema erguendo o título da Copa da Arábia Saudita (Foto: Reprodução/X)

O segundo gol do Al Ittihad saiu dos pés de Aouar, após um chute forte de Benzema que o goleiro espalmou na trave. O rebote sobrou limpo para o meia ampliar a vantagem. Antes do intervalo, o árbitro, atendendo sinalização do VAR, marcou pênalti para o Al Qadsiah, e Aubameyang converteu, levando o jogo para o vestiário com o placar em 2 a 1.

A segunda etapa foi dominada pelo Al Ittihad, que impôs seu ritmo e contou com mais uma expulsão adversária, facilitando o controle do jogo. Com um a mais, os "tigres sauditas" mataram o jogo com nova jogada individual de Diaby, que deixou Benzema em ótimas condições para marcar seu segundo no jogo e o 25º gol na temporada.

Temporada de ouro para Benzema: 25 gols e dois títulos

O título da Copa da Arábia Saudita se soma à conquista da Campeonato Saudita, encerrando uma temporada perfeita para o Al Ittihad, que voltou a vencer o campeonato nacional após dois anos. Tanto o técnico Laurent Blanc quanto Benzema foram eleitos os melhores da temporada na liga saudita, coroando uma campanha de alto nível. Com 13 anos de Real Madrid no currículo e uma Bola de Ouro no bolso, Benzema segue competitivo e campeão por onde passa, levantando troféus por Lyon, Real Madrid e, agora, Al-Ittihad.

