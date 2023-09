VOANDO ALTO

A equipe do Al-Hilal vem fazendo um ótimo Campeonato Saudita até o momento. Sob a batuta do comandante Jorge Jesus, o time está invicto na competição, com quatro vitórias e um empate. Na última partida, o Crescente assumiu a liderança após uma virada sensacional sobre o Al-Ittihad de Benzema e Kanté, com brilho do centroavante Mitrovic. Com Neymar à disposição, a promessa é de show diante do seu torcedor.