Liverpool vence com goleada maiúscula, Leverkusen garante a classificação nos acréscimos… Os resultados do dia na Liga Europa

Liverpool vence de goleada e avanças às quartas da Europa League (OLI SCARFF / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 19:09 • Liverpool (ING)

As competições europeias seguem a todo vapor e a Liga Europa teve a definição das oitavas de final. Nesta quinta-feira (14), 16 times entraram em campo, mas somente oito se classificaram às quartas, marcando um total de 30 gols, com destaque para o Liverpool e Bayer Leverkusen.

As equipes que avançaram de fase aguardam o sorteio, que será realizado nesta sexta-feira (15), a partir das 9h (de Brasília), na Suíça, para conhecerem os próximos confrontos.

➡️ Sorteio das quartas de final da Liga Europa 2023/24: veja onde assistir e horário

EFEITO JÜRGEN KLOPP

Principal candidato ao título, o Liverpool aplicou uma sonora goleada sobre o Sparta Praga, da República Tcheca. Na partida de ida, o time inglês venceu por 5 a 1, enquanto na volta venceu por mais, desta vez por 6 a 1, com quatro gols nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, totalizando 11 a 2 no agregado.

Os Reds ainda concorrem ao título da Premier League, em que figuram na segunda colocação, empatado com o Arsenal, ambos com 64 pontos, o que pode fazer com que a última temporada de Jürgen Klopp no comando dos ingleses termine com glórias, após nove anos.

➡️ PSG quer a contratação de Bernardo Silva e pode envolver promessa na negociação

SENSAÇÃO EUROPEIA!

Líder da Bundesliga e semifinalista da Copa da Alemanha, o Bayer Leverkusen segue sem vencer, desde o início da temporada, há oito meses, mas por pouco não viu a marca ser deixada para trás.

Na partida de ida das oitavas de final, a equipe de Xabi Alonso sofreu dois gols, mas encontrou o empate na etapa final. Jogando em casa, pelo segundo duelo, o cenário se repetiu com o Qarabag marcando dois gols.

Correndo contra o tempo, o Leverkusen conseguiu marcou um gol aos 27 minutos do segundo tempo e, exercendo alta pressão, encontrou mais dois gols nos acréscimos, 48' e 52', batendo o Qarabag por 3 a 2 (5 a 4 no agregado) e alcançando a classificação às quartas de final.

➡️ PSG demonstra interesse em trio do Barcelona para o lugar de Mbappé

Os resultados do dia na Liga Europa:

Villarreal 3x1 Olympique de Marseille

Rangers 0x1 Benfica

West Ham 5x0 Freiburg

Slavia Praga 1x3 Milan

Liverpool 6x1 Sparta Praga

Atalanta 2x1 Sporting

Brighton 1x0 Roma

Bayer Leverkusen 3x2 Qarabag

FUT INTERNACIONAL