Por sua vez, o Boca Juniors não vem bem na liga local. Com sete pontos, o Azul y Oro ocupa apenas a 11ª posição do Grupo B, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas. No entanto, os comandados de Jorge Almirón chegam com moral após garantirem a classificação na final da Libertadores eliminando o Palmeiras dentro do Allianz Parque, em São Paulo, mas o treinador do Boca deve mandar à campo uma equipe mista, já visando a final continental no Maracanã.