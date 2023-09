Com a vitória, o Bayern chegou aos 15 pontos e segue líder na competição. Já o Bochum segue sem vencer no Alemão. Na 14ª posição, o time fez somente três pontos em cinco jogos. O próximo jogo do Bayern de Munique na Bundesliga é contra o RB Leipzig. O Bochum recebe o Borussia Mönchengladbach, os dois jogos acontecem no sábado (30).