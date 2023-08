A busca pela contratação do goleiro se dá devido à ausência que o Bayern tem no gol para preencher. Manuel Neuer, titular indiscutível por anos, acabou sofrendo uma fratura em dezembro do último ano e tem passado por dificuldades para retornar. Quem o substituiu no decorrer da última temporada foi o suíço Yann Sommer, vendido à Inter de Milão por 6 milhões de euros.