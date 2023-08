A transferência de Neymar para o Al-Hilal tem dado o que falar no mundo do futebol. De saída do Paris Saint-Germain após ser cortado dos planos do clube, o craque deixou a França rumo ao Oriente Médio e deve ser anunciado pelo Crescente nas próximas horas. Porém, de acordo com o jornalista Miguel Delaney, da "The Independent", o atleta tentou evitar que o próximo passo fosse para o mundo árabe.