Bayern de Munique tem acordo verbal com destaque da Premier League

Escrito por Lance! • Publicada em 07/06/2024 - 14:32 • Munique (ALE)

O Bayern de Munique está em negociações para fechar uma importante contratação para a próxima temporada: o clube tem um acordo verbal com o volante João Palhinha, do Fulham. O português, que foi líder em desarmes na Premier League 23/24, é alvo antigo dos Bávaros e retorna à pauta de possíveis chegadas conforme a abertura da janela de transferências se aproxima.

O interesse do Bayern no jogador foi notícia no último verão europeu, mas as negociações não foram para frente por conta da negativa do clube londrino. Até por isso, detalhes cruciais do contrato entre o time alemão e o volante já foram acordados. Palhinha é considerado a prioridade dos Bávaros para a próxima janela.

As conversas com o Fulham já estão em andamento e é provável que o jogador revelado pelo Sporting seja negociado por um valor entre 40 e 45 milhões de euros Na última janela, o jogador de 28 anos chegou a voar até Munique para assinar com o clube, mas teve a transferência barrada de última hora. Na época, a proposta do Bayern girava em torno de 65 milhões de euros.

Desde que chegou à Inglaterra, João Palhinha foi sinônimo de consistência defensiva na liga nacional: a liderança na estatística de desarmes por jogo nas duas últimas edições da Premier League comprova este fato. Em 23/24, foram 4.6 bolas roubadas a cada jogo. Segundo colocado, o brasileiro João Gomes, do Wolverhampton, registrou 3.8 desarmes.

O Fulham terminou a última edição do campeonato inglês na décima terceira colocação, em uma campanha sem sustos. Além do volante lusitano, nomes como Andreas Pereira e Rodrigo Muniz foram pilares na campanha e também estão sendo alvo de especulações na próxima janela de transferências europeia. Andreas, inclusive, deve deixar os Cottagers após a Copa América 2024.