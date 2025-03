A Champions League 2024-25 conheceu os primeiros classificados às quartas de final com os resultados desta terça-feira (11). Barcelona, Inter de Milão, Bayern de Munique e PSG garantiram vaga na próxima fase após os jogos de volta das oitavas de final. Confira abaixo como foram as partidas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Barcelona volta a vencer o Benfica

O Barcelona venceu o Benfica por 3 a 1 nesta terça-feira (11), em partida válida pelo jogo de volta da Champions League. Com o resultado, o Barça garante vaga nas quartas de final da competição com 4 a 1 no agregado. Os gols do jogo foram marcados por Raphinha - duas vezes - e Yamal, para os donos da casa. Do lado português, quem balançou a rede foi Otamendi.

continua após a publicidade

Lamine Yamal em ação pelo Barcelona contra o Benfica pela Champions League (Foto: Josep Lago / AFP)

Inter bate o Feyenoord novamente

A Inter de Milão voltou a vencer o Feyenoord, desta vez por 2 a 1, no jogo de volta das oitavas de final. Marcus Thuram e Hakan Çalhanoğlu fizeram os gols da equipe italiana no San Siro, enquanto Jakub Moder marcou para os holandeses. Na soma com o jogo de ida, os Nerazzurri avançam com 4 a 1.

Inter de Milão superou o Feyenoord nas oitavas da Champions League (Foto: Isabella BONOTTO / AFP)

➡️ Lamine Yamal quebra novo recorde na Champions League

Bayern atropela o Leverkusen no agregado

Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen por 2 a 0, na BayArena, em Leverkusen (ALE), pelo jogo de volta das oitavas da Champions League. Com 5 a 0 no agregado do confronto, os Bávaros avançam para as quartas da competição continental. O próximo adversário dos alemães será a Inter de Milão, que passou pelo Feynoord, com 4 a 1 no agregado.

continua após a publicidade

Bayern venceu o Leverkusen e vai às quartas de final da Champions League (Foto: Ina Fassbender / AFP)

PSG supera o Liverpool nos pênaltis

O PSG bateu o Liverpool nos pênaltis, em Anfield, e avançou às quartas de final da Champions League 2024-25. Após vitória dos Reds por 1 a 0 no jogo de ida em Paris, os franceses devolveram o placar na volta com gol de Dembélé. Assim, com 1 a 1 no agregado, a decisão foi para as penalidades, e Donnarumma brilhou para garantir a classificação.