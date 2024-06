Bayern de Munique define principal alvo de contratação para a próxima temporada

Kompany nas instalações do Bayern após apresentação. (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 19:00 • Redação do Lance!

Após o fracasso na temporada 23/24, o Bayern de Munique já inicia uma reformulação no futebol. Liderados pela chegada do novo treinador, Vincent Kompany, os Bávaros já estudam novas alternativas para reforçar o elenco e virar a chave do recente desempenho ruim.

Segundo o diário SPORT, da Espanha, o clube alemão mira Xavi Simons, jovem de 21 anos que pertence ao PSG, mas esteve emprestado ao RB Leipzig, também da Alemanha, na temporada passada.

O meia tem uma multa de cerca de 80 milhões de euros. O valor não é inalcançável para um clube do patamar do Bayern, porém, pode dificultar as negociações.

Xavi Simons em treinamento pela seleção holandesa. Olaf Kraak / ANP / AFP

Uma das características valorizadas pela comissão técnica bávara é o volume ofensivo do jogador, que é capaz de contribuir com gols e assistências. Para os diretores do Bayern, Xavi Simons é um "meia com mentalidade de atacante".

Os números do holandês impressionam: foram 19 participações em gols na Bundesliga, em campanha que ajudou o Leipzig a terminar a temporada em quarto e assegurar vaga na Champions League. Antes disso, Simons atuou pelo PSV, da Holanda, onde somou 22 gols e onze assistências em 48 partidas. Sem dúvidas, se trata de um jogador em ascensão, com de grande futuro pela frente.

