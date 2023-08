- É difícil comentar sobre o Vinícius, sabe? Eu lembro que quando vim jogar na liga espanhola, escutava meus oponentes falarem "volte para a sua terra, seu pobre, macaco bastardo". Eu sabia que queriam me tirar do jogo mentalmente, mas sei como isso machuca. Vinícius é negro. A história é diferente, o racismo é algo geracional e as pessoas sofreram muito com isso, machuca muito. Tratavam as pessoas negras muito diferente. Só eles sabem como isso dói - afirmou o atacante.