Empurrado por sua torcida, o Olympiacos foi para cima do West Ham e foi recompensado aos 33 minutos do primeiro tempo com uma pintura. Fortounis recebeu no meio, se livrou da marcação e soltou uma pancada de fora da área para abrir o placar. No fim da etapa inicial, Rodinei recebeu na direita e arriscou chute de canhota. A zaga do time inglês se atrapalhou e a bola entrou, para dobrar a vantagem do Olympiacos.