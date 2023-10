O Campeonato Saudita teve início da 11ª rodada na tarde desta quinta-feira (26) com três jogos. No Estádio Prince Abdullah Al-Faisal, em Jidá, o Al-Ittihad ficou só no empate com o Al-Hazm em 2 a 2, com gols de Karim Benzema e Kadesh para os donos da casa, e Al-Thani e Selemani para os visitantes.