O Polonês do Barça quer superar esta pendência e adicionar uma nova vítima a sua galeria pessoal. Se marcar, também voltaria a disputar a liderança da artilharia, que hoje pertence a Bellingham, do Real Madrid, com 16 gols. Precisamente, no Getafe, está Borja Mayoral, que ocupa a segunda posição na classificação de artilheiros, com 15 gols, sendo cinco deles, de cabeça.