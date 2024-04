Barcelona vence PSG na Champions League com dois gols de Raphinha em partida com duas viradas; veja os lances

Raphinha marca duas vezes e ajuda Barcelona a vencer PSG na Champions (FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 18:02 • Paris (FRA) • Atualizada em 10/04/2024 - 19:09

As quartas de final da Champions League está impressionando com as partidas de alta intensidade. O duelo entre Paris Saint-Germain e Barcelona, marcado por duas viradas no placar, foi favorável aos espanhóis, que venceram por 3 a 2, no Parque dos Príncipes.

Com este resultado, o Barça vai poder até empatar o segundo jogo para avançar à semifinal. Em caso de empate no agregado, a disputa vai para as penalidades.

EMOÇÃO ATÉ O FIM!

Depois das emoções que foram as partidas de terça-feira (9) entre Real Madrid x Manchester City e Arsenal x Bayern de Munique, foi a vez de Barcelona x PSG e Atlético de Madrid x Borussia Dortmund.

Em Paris, no Parque dos Príncipes, os donos da casa viram os Culés inaugurarem o placar, aos 37', com Raphinha, em falha de Donnarumma, na tentativa de afastar o cruzamento.

O segundo tempo mostrou alta intensidade. Em um intervalo de dois minutos, aos 3' e 5', o PSG encontrou o empate e a virada com Dembelé, em Lei do Ex, e Vitinha, com dois golaços.

No que parecia caminhar para a vitória francesa, teve o cenário alterado. Aos 17 minutos, Raphinha deixou tudo igual marcando o segundo gol no jogo, em bela assistência de Pedri. Aos 32', a segunda virada da partida saiu da cabeça de Christensen, em cruzamento de escanteio na pequena área.

PRÓXIMA PARTIDA

Barcelona e PSG voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (16), a partir das 16h (de Brasília), na Espanha.

