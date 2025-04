Barcelona tem novo reforço e nova baixa para enfrentar o Betis pela La Liga

Barcelona e Real Betis se enfrentam neste sábado (5), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP), em jogo válido pela 30ª rodada de La Liga. A equipe da casa tem um novo reforço e uma nova baixa no elenco que pode dificultar o trabalho do técnico Hans-Dieter Flick.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O zagueiro Andreas Christensen, de 28 anos, é o novo reforço do Barça. Após superar problemas no sóleo que o afetaram nos últimos meses, o jogador está liberado e à disposição do time. Sua última partida foi na estreia da liga, no Mestalla, onde jogou apenas 26 minutos na vitória do Barça por 2 a 1 sobre o Valencia, em 17 de agosto de 2024.

continua após a publicidade

Iñigo Martínez é o novo desfalque confirmado do Barcelona, o jogador sentiu dores musculares durante a partida contra o Atlético de Madrid e terá um período de descanso preventivo antes de enfrentar o Borussia Dortmund, pela Champions League.

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez e Alejandro Balde; Frenkie de Jong e Pedri; Lamine Yamal, Gavi e Raphinha; Robert Lewandowski

continua após a publicidade

❌ Desfalques: Dani Olmo, Marc Casadó, Marc Bernal, Marc-André ter Stegen (lesionados) e Iñigo Martínez.

❓ Dúvida: Lamine Yamal (lesionado).

➡️Barcelona x Real Betis: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo por La Liga

Jogadores do Barcelona comemoram gol contra o Betis. (Photo by MANAURE QUINTERO / AFP)

Os donos da casa estão na liderança com 66 pontos, três a mais em relação ao líder Real Madrid, e jogam para manter a ponta em sua posse. Já os visitantes, em grande momento, venceram os últimos cinco jogos na competição e entraram de vez na briga por uma vaga na próxima Champions League, com seis pontos a menos em relação à zona continental.

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona x Real Betis

30ª rodada - La Liga

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Montjuïc, na Catalunha (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Gil Manzano (árbitro); Nevado Rodríguez e Martínez Nicolás (auxiliares); Román Román (quarto árbitro); Pizarro Gómez e Porras Ayuso (VAR)